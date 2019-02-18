2019-02-18T07:12:45+03:00
Общество

График выходных: как отдыхаем на 23 февраля в Перми

Лишнего выходного не будет, несмотря на то, что День защитника Отечества выпал на субботу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В эти выходные страна будет отмечать День защитника Отечества. Как сообщили в пресс-службе Роструда, в этом году 23 февраля совпало с календарным выходным – субботой. В соответствии с законодательством, выходной день должен быть перенесен на ближайший рабочий день. Однако в этом году выходной с 23 февраля будет перенесен на пятницу, 10 мая. Соответственно, понедельник, 25 февраля, будет обычным рабочим днем, а не выходным.

22 февраля считается предпраздничным рабочим днем, в связи с чем его продолжительность будет сокращена на один час. Таким образом, отдыхать пермяки, как и все россияне, будут только 23 и 24 февраля.

Ранее мы писали, что у пермского хоккеиста Анатолия Голышева в День Святого Валентина родился сын. Мальчика назвали Иваном. Интересно, что сам Анатолий Голышев родился в День Святого Валентина 14 февраля 1995 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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