В 2020 году Пермь может принять Матч звезд Лиги ВТБ по баскетболу
Следующий матч всех Звезд Лиги ВТБ по баскетболу может пройти в Перми. Наш город конкурирует с Казанью, Москвой и Краснодаром. Об этом сообщил Президент лиги Сергей Кущенко после звездного матча в Москве. Ранее Матчи звезд проходили в Сочи (2017 год), Санкт-Петербурге (2018) и Москве (2019).
17 февраля впервые в истории Единой Лиги ВТБ команда Звезд мира обыграла команду Звезд России со счетом 118:115. Одним из самых результативных игроков матча стал Рашард Келли из «Пармы», который набрал 16 очков и сделал 8 подборов.
Напомним, что 24 февраля в Перми пройдет заключительный матч 6-го тура второго этапа квалификации чемпионата мира-2019 между сборными России и Финляндии. Встреча в Перми станет решающей в борьбе за третье место в группе. Победа в ней обеспечит команде Сергея Базаревича участие в чемпионате мира.
ИСТОЧНИК KP.RU