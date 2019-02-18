Болельщики «Амкара» приняли участие в митинге за отставку губернатора Прикамья

СЕГОДНЯ 06:23 2019-02-18T06:23:24+03:00

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Болельщики расформированного пермского клуба «Амкар» приняли участие в митинге за отставку главы Прикамья. Акция прошла накануне, 17 февраля, в Саду камней. Участники митинга осудили решение о прекращении деятельности клуба, который на протяжении многих лет представлял наш регион на всероссийской арене. Сейчас «Амкар» признан банкротом, а краевые власти требуют вернуть 543 миллиона рублей. Но болельщики «красно-черных» не теряют надежду и уверены, что с приходом новых властей удастся возродить любимую команду.

Также на митинге в Саду камней приняли участие пермские оппозиционеры, обманутые дольщики. многодетные родители. На митинге критиковали действующего главу региона за объединение городских школ, образование на месте завода им. Шпагина культурного пространства и др. Всего в акции приняли участие несколько десятков человек.

Ранее мы писали, что пермский «Амкар» стал первым обладателем Кубка «Футбольной небесной лиги».

ИСТОЧНИК KP.RU