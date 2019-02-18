2019-02-18T06:06:35+03:00
Происшествия

В Перми наградили участников операции по буксировке дебаркадеров и теплохода

Караван плавсредств с успехом прошел под Коммунальным мостом
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба мэриифото: пресс-служба мэрии
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В Перми наградили участников спецоперации по буксировке оторвавшихся от берега дебаркадеров и теплохода в безопасное место, сообщили в пресс-службе краевой службы спасения.

- Суть операции заключалась в том, чтобы освободить ото льда судно и многотонные дебаркадеры и потом ювелирно провести через арку Коммунального моста, - отметили спасатели. - Буксир-толкач «Шлюзовой» максимально разломал вокруг примороженных объектов весь лед. Так называемый караван с успехом прошел под мостом и был отбуксирован.

Спецоперации по вызволению плавучих средств из ледового плена предшествовала большая подготовка. Несколько дней ушло на разработку и подготовку. Вариантов избавления корпусов ото льда и дальнейшей транспортировки было подготовлено несколько. Но был выбран с привлечением буксира-толкача «Шлюзовой».

В торжественной обстановке в актовом зале Волжского государственного университета водного транспорта глава Перми Дмитрий Иванович Самойлов поздравил всех с успешным проведением уникальной операции и вручил благодарственные письма.

Напомним, что 22 января в районе набережной Камы у Речного вокзала от причала оторвались и поплыли вниз по течению сразу неуправляемые суда – теплоход и дебаркадер. На них находились люди: на дебаркадере - рыбак и охранник, на теплоходе - два работника обслуживающего персонала. К счастью, движение неуправляемых судов затормозилось в полукилометре от моста, спасатели успели снять с них всех четверых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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