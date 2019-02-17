2019-02-17T17:13:26+03:00
Общество

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски 44-летнего пермяка, который нуждается в медицинской помощи

Алексей Ильин ушел из дома и не вернулся
Елена КОНОВА
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Фото из группы волонтерского отряда имени Ирины БухановойФото из группы волонтерского отряда имени Ирины Бухановой
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Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски 44-летнего Ильина Алексея Ивановича. 17 февраля он ушел из дома, расположенного на улице Красновишерская, и не вернулся.

На вид Алексею Ильину 40-45 лет, рост – 186 см, плотное телосложение, волосы темные, глаза зелено-карие. Был одет в синюю рубашку в клетку, синие джинсы и серые носки.

- Он нуждается в медицинской площади, - уточнили волонтеры.

Поиски начнутся в 19-30 у Красновишерской, 46. Форма одежды – закрытая, теплая, удобная обувь. С собой нужно взять воду, перекус, фонари, свистки. По всем вопросам звонить координатору поисков Ксении Макаровой по телефонам 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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