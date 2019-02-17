2019-02-17T14:56:45+03:00
Общество

МЧС: из-за перепадов температуры возможны сходы снега с крыш домов в Прикамье

Сотрудники ведомства призывают осторожно ходить вблизи зданий
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Одной из сезонных проблем становится сход снега с крыш, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Перепады температуры воздуха приводят к тому, что слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в 3 раза тяжелее.

Снежная масса состоит как из подтаявшего снега, так и изо льда, что представляет большую опасность для прохожих. А также из-за скопления снега на крышах возможны разрушения конструкций здания

- Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать правила нахождения вблизи жилых домов и зданий, - добавили в МЧС. - Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Не подходите близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и смотреть что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

А автовладельцам рекомендуют ставить машины подальше от домов. Если же вы обнаружили сосульки, которые вот-вот могут упасть, надо обратиться в УК, чтобы работники коммунальных служб убрали их. Ведь ответственность за все травмы прохожих несут руководители обслуживающих предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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