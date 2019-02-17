2019-02-17T09:09:09+03:00
Происшествия

«Пинали по лицу и выбили зуб». В соцсетях сообщили о том, что в Перми у выхода в ТРК напали на детей

Полиция проводит проверку
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Во многих группах в «ВКонтакте» появились записи о том, что 7 февраля около 18-00 у главного входа в ТРК «Семья» напали на детей 10-11 лет.

- Парни подошли и спросили -"Поясни за шмот", - пишет пользователь (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.). - Далее ставили подножки и пинали лежачего по лицу-выбили зуб. Во-первых, хочу поблагодарить молодого человека, который не побоялся подойти к толпе диких подростков, тем самым отпугнув обидчиков! Если бы не он,все закончилось бы еще хуже. Во-вторых, ищу свидетелей! Видеозапись есть,но камеры видимо самые дешёвые, толком лиц не видно-качество плохое.

Далее пользователь соцсетей посетовал на то, что многие видели, как бьют подростков, но проходили мимо. Номера телефона, по которому свидетели инцидента могут позвонить, в посте нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту информации, размещенной в соцсетях, проводится проверка.

Между тем, подобные посты, где описывается одна и та же ситуация, только произошедшая у входов в различные торговце центры, появилась в пабликах Москвы и Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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