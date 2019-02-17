2019-02-17T08:34:10+03:00
Происшествия

В Прикамье столкнулись два грузовика, есть погибший

Обстоятельства ДТП устанавливаются
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Вечером 16 февраля в Октябрьском районе на трассе Чернушка-Тюш произошла авария. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, у села Енапаево 34-летний водитель «УАЗа» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «МАН».

- В результате аварии от полученных травм погиб 32-летний пассажир «УАЗа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Проводится проверка. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что утром 8 февраля на трассе Пермь - Березники произошла смертельная. Примерно в 8.15 водитель автомобиля «Хендай Акцент» на 113 километре дороги пошел на обгон. Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Мерседес-Бенц-Актрос».В результате ДТП погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля. На месте аварии работали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего еще выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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