2019-02-16T19:19:18+03:00
Происшествия

Стала известна причина пожара в пермской девятиэтажке, где сгорела 96-летняя женщина

Огонь вспыхнул в прихожей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Загорелась квартира на втором этажеЗагорелась квартира на втором этажеФото: ГУ МЧС по Пермскому краю
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Эксперты пожарной службы назвали предварительную причину пожара в девятиэтажном доме по улице Плеханова, 70 в Перми. Напомним, там загорелась квартира на втором этаже. Пожарные эвакуировали из дома 42 человека, в том числе восемь детей. А после того, как огонь был потушен, на диване в этой квартире обнаружили тело 96-летней женщины.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Пожар начался с прихожей. На кухне газовое оборудование не пострадало.По факту пожара проводится проверка.

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К месту пожара выехали 47 пожарных и спасателей. Тушение пожара заняло около получаса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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