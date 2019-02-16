2019-02-16T15:10:51+03:00
Происшествия

«Не простояли и полгода». В Перми на лыжной базе украли 17 фонарей

Сотрудники базы просят о помощи
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На базе украли светильники. Фото: ИнстаграмНа базе украли светильники. Фото: Инстаграм
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Ночью 16 февраля лыжная база «Динамо», расположенная на улице Самаркандская в Мотовилихинском районе Перми, оказалась в темноте. С лыжной трассы неизвестные украли 17 фонарей, которые были установлены там в декабре минувшего года.

- Если вы что-то видели, слышали или знаете о том, кто мог это сделать, пожалуйста, звоните по телефону 298-75-27. Будем благодарны за помощь, - обратились к жителям Перми сотрудники лыжной базы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ограбили салон сотовой связи.

- Неизвестный ворвался в салон сотовой связи, открыто похитил мобильный телефон и скрылся, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Сотрудники патрульно-постовой службы по приметам задержали подозреваемого в ограблении. Им оказался неработающий, ранее судимый 47-летний местный житель. Похищенный смартфон у него изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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