2019-02-16T14:39:15+03:00
Спорт

ФК «Енисей» расторг контракт с нападающим «Амкара»

Дарко Бодул провел за красноярский клуб 12 матчей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ФК "Амкар"Фото: ФК "Амкар"
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Хорватский форвард Дарко Бодул покидает футбольный клуб «Енисей». О расторжении контракта с 30-летним нападающим сообщили в пресс-службе красноярского клуба.

- Хорватский нападающий Дарко Бодул и «Енисей» приняли решение о досрочном прекращении действия контракта. ФК «Енисей» благодарит Дарко за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! – сообщается в официальном микроблоге красноярской команды в Твиттере.

Напомним, Дарко Бодул подписал контракт с «Енисеем» летом прошлого года. До этого он два года играл за пермский футбольный клуб «Амкар». В составе «Енисея» Дарко Бодул провел 12 матчей, лучшим результатом в которых была одна голевая передача.

В «Амкаре» ему везло больше. В апреле 2017 года Бодул был признан болельщиками пермской команды лучшим футболистом по итогам месяца. Тогда он за месяц принял участие в пяти матчах и забил три мяча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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