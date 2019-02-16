2019-02-16T13:54:07+03:00
Происшествия

Каждый второй житель Прикамья обращался в суд

В прошлом году судьи рассмотрели более миллиона дел
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В 2018 году судьи Пермского края рассмотрели 1 060 739 дел. Большую часть из них, конечно, составляют гражданские и административные дела. На них пришлось 72 процента дел. Но и уголовных дел в прошлом году судьи рассмотрели немало – более 200 тысяч.

- В целом, в суды и судебные участки обращается каждый второй житель Пермского края, по Российской Федерации - каждый пятый, - отметил председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов.

Напомним, ранее мы писали о том, как оказался на скамье подсудимых несовершеннолетний житель одной из деревень в Кудымкарском районе. Встретив на улице взрослого знакомого, он ударил его коленом в живот.

На суде учли его возраст, и назначили подростку наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Тем не менее, парень приобрел судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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