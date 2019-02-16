Авиакомпания «Победа» будет летать из Перми в Батуми, Анапу и Минеральные воды

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-16T13:29:38+03:00

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Улететь напрямую на кавказские курорты пермяки смогут этим летом на самолетах авиакомпании «Победа». Как сообщили в аэропорту «Большое Савино» с 1 июня по 31 августа будут открыты прямые рейсы из Перми в Анапу. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам – на «Боингах-737». Время в пути составит 3 часа. На сайте авиакомпании билеты уже продаются. Стоимость билета в одну сторону начинается от 7999 рублей.

Рейсы в Батуми будут проходить с 6 июня по 28 сентября, по три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 3 часа 35 минут. На сайте «Победы» информации о билетах пока нет.

Прямые рейсы в Минеральные воды начнутся с 28 апреля и продолжатся до 23 октября, полеты по средам и воскресеньям. Время в пути – 3 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU