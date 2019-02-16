2019-02-16T12:14:35+03:00
Общество

Пермь вошла в число самых любвеобильных городов

Горожане активно признаются в любви в соцсетях
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермь вновь попала в необычный рейтинг. На этот раз - в рейтинг любвеобильности городов, который составило digital-агентство «Интериум». Социологи расставили 50 крупных городов страны по количеству публикаций «валентинок» и признаний в любви в социальных сетях в День всех влюбленных – в пересчете на тысячу жителей.

Самыми любвеобильными городами оказались Нефтекамск, Калининград и Краснодар. А Пермь заняла девятое место.

Напомним, ранее мы писали, что у пермского хоккеиста Анатолия Голышева в День Святого Валентина родился сын, которого назвали Иваном. Причем, это становится, похоже, семейной традицией – сам Анатолий также родился в День Святого Валентина, 14 февраля 1995 года. Хоккейную карьеру Анатолий Голышев начинал в пермском «Молоте», сейчас он нападающий екатеринбургского «Автомобилиста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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