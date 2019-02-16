«Не работал, но ел». В Прикамье заключенному колонии, где делают шахматы, выставили 42 тысячи долга за еду и одежду
В исправительной колонии №9 ГУФСИН России по Пермскому краю, расположенной на улице Лесной поселок в Соликамске, один из заключенных пошел «в отказ» - отказался выходить на работу. А вот от еды, спецодежды и других положенных зекам вещей – не отказывался.
Работа в этой колонии имеется: там делают искусные шахматы, нарды, мебель – образцы можно посмотреть на сайте колонии.
Во время проверки, которую проводила на этой зоне Березниковская прокуратура, проверяющие задумались: а правильно ли расходовать казенные денежки на того, кто не работал, но ел? И решили взыскать задолженность по полной. По их подсчетам получилось – больше 40 тысяч.
- Осужденный без уважительных причин отказался от трудоустройства, - объяснили в краевой прокуратуре. - В результате неоткуда было вычитать деньги на возмещение стоимости питания, вещевого довольствия и коммунально-бытовых услуг.
По итогам проверки прокурор обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с осужденного денежных средств, затраченных на его содержание в исправительном учреждении, в сумме 42 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU