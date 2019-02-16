В Перми ограбили салон сотовой связи

СЕГОДНЯ 07:44 2019-02-16T07:44:59+03:00

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Вчера, 15 февраля, в Орджоникидзевском районе Перми произошло ограбление салона сотовой связи. В полиции сообщили, что грабитель уже задержан.

- Неизвестный ворвался в салон сотовой связи, открыто похитил мобильный телефон и скрылся, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Сотрудники патрульно-постовой службы по приметам задержали подозреваемого в ограблении. Им оказался неработающий, ранее судимый 47-летний местный житель. Похищенный смартфон у него изъяли. Как выяснилось, в момент ограбления он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту грабеж возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Всего вчера, 15 февраля, на территории Пермского края было зарегистрировано 81 преступление. Сотрудниками полиции раскрыто 71 преступление, из них по горячим следам – 47.

ИСТОЧНИК KP.RU