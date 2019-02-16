2019-02-16T06:27:03+03:00
Общество

В Прикамье к 2 годам условно приговорили подростка, который ударил мужчину коленом в живот

Он нанес ему тяжкий вред здоровью
Андрей МАТЛИН
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Судьи учли возраст подростка.Судьи учли возраст подростка.
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Несовершеннолетний житель одной из деревень в Кудымкарском районе оказался на скамье подсудимых. Встретив на улице взрослого знакомого, он ударил его коленом в живот. На суде учли его возраст, тем не менее, он приобрел судимость.

- В середине августа прошлого года в ночное время учащийся одного из техникумов города Кудымкара, находясь в одной из деревень в Кудымкарском районе, после распития спиртного, встретив на улице местного жителя, из личной неприязни нанес ему три удара коленом в живот, - сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. – При этом он причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Подростку, с учетом его возраста, судьи назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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