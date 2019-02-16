2019-02-16T06:17:29+03:00
Происшествия

«Надо привлечь тех, кто осуществлял за ним надзор». В Перми освободившийся заключенный принялся совершать насилие над женщинами-прохожими

Одной их них едва исполнилось 18 лет
Андрей МАТЛИН
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Грабитель-насильник нападал на женщин с ножом.Грабитель-насильник нападал на женщин с ножом.
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Пермские следователи передали в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Амурской области.

Его освободили из колонии в Пермском крае. Выйдя на свободу, он через несколько недель, вооружившись ножом, начал нападать на центральных улицах города на женщин. Одной из них удалось отбиться от грабителя-насильника, а другой - 18-летней пермячке - нет. Она без сопротивления отдала деньги, и преступник почувствовал легкую добычу.

Первое преступление произошло в декабре прошлого года в Ленинском районе Перми, второе – в Свердловском.

Преступника-рецидивиста будут судить сразу по трем тяжким статьям – о насилии, грабеже и вооруженном разбое.

Но следователи также предложили наказать тех, кто должен был осуществлять надзор за бывшим зеком.

- В ходе расследования уголовного дела в органы внутренних дел внесено соответствующее представление о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, в чьи обязанности входит профилактика и надзор за лицами, ранее отбывавшими наказание в местах лишения свободы, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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