«Надо привлечь тех, кто осуществлял за ним надзор». В Перми освободившийся заключенный принялся совершать насилие над женщинами-прохожими
Пермские следователи передали в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Амурской области.
Его освободили из колонии в Пермском крае. Выйдя на свободу, он через несколько недель, вооружившись ножом, начал нападать на центральных улицах города на женщин. Одной из них удалось отбиться от грабителя-насильника, а другой - 18-летней пермячке - нет. Она без сопротивления отдала деньги, и преступник почувствовал легкую добычу.
Первое преступление произошло в декабре прошлого года в Ленинском районе Перми, второе – в Свердловском.
Преступника-рецидивиста будут судить сразу по трем тяжким статьям – о насилии, грабеже и вооруженном разбое.
Но следователи также предложили наказать тех, кто должен был осуществлять надзор за бывшим зеком.
- В ходе расследования уголовного дела в органы внутренних дел внесено соответствующее представление о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, в чьи обязанности входит профилактика и надзор за лицами, ранее отбывавшими наказание в местах лишения свободы, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU