«Выяснилась череда шокирующих подробностей». На телеканале National Geographic покажут канадский фильм-расследование о падении «Боинга» в Перми

СЕГОДНЯ 19:11 2019-02-15T19:12:38+03:00

В произошедшей 10 лет назад авиакатастрофе погибли все 88 пассажиров

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На следующей неделе в четверг, 21 февраля, на телеканале National Geographic в 20.00 по московскому времени покажут очередной фильм-расследование канадских документалистов – авторов документального сериала «Расследование авиакатастроф».

На этот раз фильм под названием «Смертельные границы» посвящен расследованию причин падения самолета Боинга 737 в Перми. Эта авиакатастрофа, произошедшая 14 сентября 2008 года, унесла 88 жизней.

- Авиалайнер, выполнявший рейс Aeroflot Nord Flight 821 из Москвы в Пермь, готовился к посадке, - говорится в анонсе этого фильма-расследования на сайте телеканала. - Но неожиданно нос самолета резко накренился вниз, и он упал прямо на транссибирскую железнодорожную магистраль. Все, что осталось от Боинга 737, - обгоревшие обломки. Все 88 пассажиров погибли. Эксперты, которые расследовали причины авиакатастрофы, сначала предположили, что она произошла из-за дефекта в системе управления воздушным судном. Но при дальнейшем расследовании выяснилась серия шокирующих подробностей, которые заставили внести изменения во всю систему подготовки самолетов к вылету.

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ИСТОЧНИК KP.RU