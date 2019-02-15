Житель Прикамья до смерти избил веником свою 83-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-15T16:27:49+03:00

Ему не понравилось, что она ему делала замечания

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В Кунгуре будут судить местного жителя, который до смерти избил свою 83-летнюю бабушку. Как сообщили следователи, расследование уголовное дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, закончено и оно передано в суд.

- Обвиняемый проживал совместно со своей 83-летней бабушкой, постоянного места работы он не имел, злоупотреблял спиртным, из-за чего бабушка делала ему замечания, - сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. - Вечером 13 октября прошлого года он как обычно пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на упреки бабушки подверг ее избиению - нанес ей множественные удары руками, ногами и веником. От нанесенных побоев пожилая женщина скончалась 25 октября. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU