В Перми детям продавали запрещенный жевательный табак

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-15T16:08:53+03:00

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Проверяя в сети Интернет сайты на предмет их соответствия законодательству, работники прокуратуры Дзержинского района Перми натолкнулись на интернет-страницы, на которых посетителям предлагали приобрести так называемый «снюс» - запрещенный для распространения на территории нашей страны жевательный или, иначе, сосательный табак.

- В свободном доступе без предварительной регистрации и пароля можно было ознакомиться с ассортиментом продукции, ее розничной стоимостью, а также скопировать эту информацию, - сообщили в краевой прокуратуре. – При этом, согласно российскому законодательству, оптовая и розничная продажа «снюса», сосательного табака, на территории Российской Федерации запрещена.

Сотрудники прокуратуры подали представление в суд, чтобы эти страницы в сети Интернет были заблокированы, а информация, размещенная на них, признана запрещенной для распространения.

Но дело этим, судя по всему, не ограничится.

- Также на территории Дзержинского района Перми был выявлен факт продажи сосательного табака несовершеннолетнему, по этому поводу проводится проверка, - сообщили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU