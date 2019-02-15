В столкновении самосвала и вазовской «семерки» пострадала 4-летняя девочка и 50-летний водитель легковушки

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-15T15:47:40+03:00

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Серьезная авария произошла сегодня, 15 февраля, в Горнозаводском районе. На дороге Горнозаводск-граница Свердловской области двигался самосвал «Вольво». На 7 километре трассы грузовик занесло и он выехал на полосу встречного движения, по которой ехала вазовская «семерка».

- В результате ДТП пострадали 50-летний водитель «Жигулей» и 4-летняя девочка, которая находилась в «семерке», - сообщили в краевом ГИБДД, - Пострадавшие госпитализированы. Сотрудники ГИБДД находятся на месте ДТП, устанавливают причины происшествия, а также обеспечивают безопасность дорожного движения на месте аварии.

Тем временем, в Прикамье в аварии иномарку разорвало на две части. Водитель китайского автомобиля «БИД», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Опель», сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД. Несмотря на то, что машины получили серьезные повреждения, никто в ДТП не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU