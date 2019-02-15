В Перми почтили память афганцев в связи с 30-летием со дня вывода советских войск

СЕГОДНЯ 15:09 2019-02-15T15:09:51+03:00

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В России 15 февраля отмечают 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В Перми митинг, посвященный этому событию, прошел у памятника «Разорванное братство». Почтить память павших пришли ветераны-афганцы, семьи погибших пермяков и все, кто неравнодушен к этой странице истории.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, в честь павших воинов прозвучал гимн России. Участники церемонии и присутствующие возложили цветы к памятнику «Разорванное братство».

Отметим, что всего в Афганистане интернациональный долг выполняли 620 тысяч советских военнослужащих и 21 тысяча рабочих и служащих. За годы военных действий погибли 14 453 человека. 417 человек пропали без вести и попали в плен, 119 из них были освобождены.

Всего в Пермской области прошло через войну в Афганистане более 6 тысяч военнослужащих. 140 человек погибло при исполнении служебного долга, два человека числятся без вести пропавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU