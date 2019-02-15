В Прикамье ожидается сильный снег и метель, предупреждает МЧС

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-15T14:53:56+03:00

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По данным Пермского гидрометцентра, 15-16 февраля в отдельных районах Пермского края ожидается сильный снег и метель. По прогнозам синоптиков, будет облачно. Ветер с юго-восточного сменится на западный, северо-западный.

Температура воздуха ночью опустится до -7,-12°, при прояснениях до -16°, днем -1,-6°, по востоку местами до -10°.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям Прикамья соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи. При затруднениях движения на дорогах водителям рекомендуется выбирать пути объезда заторов или отказаться от поездок. Телефон экстренных служб: 112.

Напомним, что на Прикамье движется циклон из Скандинавии. Синоптики подчеркивают - теплый циклон. Настолько теплый, что в выходные столбик термометра вплотную приблизится к нулевой отметке.

- Атмосферная циркуляция обеспечит частые снегопады и повышенный относительно нормы температурный фон, - говорит руководитель Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU