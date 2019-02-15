В Прикамье следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в сгоревшей машине

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-15T13:41:18+03:00

Криминалисты не обнаружили следов того, что мужчина стал жертвой насильственного преступления

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Вечером 13 февраля в поселке Широковский Губахи пожарные во время тушения пожара в обгоревшей "Ниве" обнаружили тело 38-летнего мужчины. В следственном отделе Губахи по фкту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным, возгорание произошло в результате технической неисправности улов и агрегатов автомобиля, - сообщили в краевом следственном комитете. - При осмотре криминалисты не нашли следов того, что мужчина стал жертвой насильственного преступления, не обнаружено.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти погибшего мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что 30-летняя жительница Прикамья убила мужа и пустилась в бега. Она была задержана и осуждена на шесть лет. Убийство на бытовой почке произошло ночью 27 октября в Чернушке. Супруги выпивали и, как это часто бывает, поссорились. Во время конфликта жена ударила мужа ножом в бедро и повредила артерию. От потери крови мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU