2019-02-15T13:03:48+03:00
Происшествия

Житель Прикамья сгорел в своем автомобиле

Следователи назначили экспертизу для выяснения причины смерти мужчины
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Вечером 13 февраля в поселке Шировский – пригороде Губахи – загорелся автомобиль. После того, как огонь потушили, в сгоревшей машине было обнаружено тело ее хозяина - 38-летнего местного жителя. По факту гибели человека в Губахинском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным, возгорание произошло в результате технической неисправности узлов и агрегатов автомобиля, - сообщили в пресс-службе СУ СКР. - При осмотре не было обнаружено никаких деталей, указывающих на то, что погибший мужчина стал жертвой насильственного преступления,

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшего мужчины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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