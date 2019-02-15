В Прикамье столкнулись две иномарки
15 февраля в 7.20 серьезная авария произошла на трассе Болгары – Юго-Камский – Крылово.
- Водитель китайского автомобиля «БИД», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Опель», - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.
Несмотря на то, что машины получили серьезные повреждения, никто в ДТП не пострадал. По факту аварии проводится проверка.
В Госавтоинспекции предупредили водителей, что нужно выбирать скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом дорожных и погодных условий. Необходимо также исключить опасные маневры и обгоны.
Ранее мы писали, что в Перми автобус врезался в «Ниссан», пострадали два человека. 44-летний водитель автобуса, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай». После ДТП автобус врезался в ограждение. Водитель автобуса неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU