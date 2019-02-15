В Прикамье столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-15T10:43:58+03:00

Несмотря на то, что обе машины сильно повреждены, никто из людей не пострадал

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15 февраля в 7.20 серьезная авария произошла на трассе Болгары – Юго-Камский – Крылово.

- Водитель китайского автомобиля «БИД», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Опель», - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

Несмотря на то, что машины получили серьезные повреждения, никто в ДТП не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

В Госавтоинспекции предупредили водителей, что нужно выбирать скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом дорожных и погодных условий. Необходимо также исключить опасные маневры и обгоны.

Ранее мы писали, что в Перми автобус врезался в «Ниссан», пострадали два человека. 44-летний водитель автобуса, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай». После ДТП автобус врезался в ограждение. Водитель автобуса неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU