«Грант Президента уходил на аренду». Основатель музея «Ретро-гараж» обратился за помощь к региональному омбудсмену

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-15T10:18:33+03:00

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Основатель и директор пермского автомобильного музея «Ретро-Гараж» Александр Черепанов обратился к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае за помощью.

По словам директора, музей испытывает огромные финансовые трудности. Месячная арендная плата за помещение составляет более 300 тысяч рублей. И грант фонда Президента РФ, который выиграл музей, почти весь уходит на оплату помещения. Напомним, что «Ретро-Гараж» реализует проект «Индустриальное ядро пермской истории».

Уполномоченный по правам человека Павел Миков полагает, что музею должна быть оказана всесторонняя поддержка. Он вызвался помочь и организовал в своем офисе возможность обсуждения перспектив поддержки музея с участием представителей Росимущества, министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, министерства транспорта Пермского края и департамента культуры города Перми, а также депутатов пермской городской думы.

Напомним, что «Ретро-Гараж» уже закрывался в январе из-за финансовых трудностей.

ИСТОЧНИК KP.RU