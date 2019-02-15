2019-02-15T09:41:37+03:00
Общество

В Прикамье директор коммунальной службы совершил серию преступлений, используя служебное положение

65-летний мужчина отделался условным сроком и небольшим штрафом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Суксуне руководитель коммунальной службы осужден за серию преступлений, совершенных с использованием служебных полномочий. Так, он за счет организации в течение пяти лет покупал металлические изделия для себя. Имущество общей стоимостью свыше 50 тысяч рублей на баланс организации не поступало.

Также директор, используя свое служебное положение, дал указание своим сотрудникам проложить водопровод на земельном участке своего сына. Неправомерными действиями руководителя предприятию был причинен ущерб свыше 130 тысяч рублей.

И, наконец, он от имени организации заключил фиктивный договор на проведение технических работ, похитив 30 тысяч рублей.

Суд назначил руководителю коммунальной службы наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно со штрафом 55 тысяч рублей. Ему также предстоит возместить причиненный материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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