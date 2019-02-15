30-летняя жительница Прикамья убила мужа и пустилась в бега

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-15T09:19:34+03:00

Она была задержана и осуждена на шесть лет

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Убийство на бытовой почке произошло ночью 27 октября в Чернушке. Супруги выпивали и, как это часто бывает, поссорились. Во время конфликта жена ударила мужа ножом в бедро и повредила артерию. От потери крови мужчина скончался.

На следующий день 30-летняя жительница Чернушки спрятала тело и скрылась. Но она была задержана и заключена под стражу.

Убийца полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в Орджоникидзевском районе Перми во время застолья мужчины не поделили женщину. Один из гостей приревновал даму к хозяину квартиры и воткнул ему нож в горло.

ИСТОЧНИК KP.RU