30-летняя жительница Прикамья убила мужа и пустилась в бега
Убийство на бытовой почке произошло ночью 27 октября в Чернушке. Супруги выпивали и, как это часто бывает, поссорились. Во время конфликта жена ударила мужа ножом в бедро и повредила артерию. От потери крови мужчина скончался.
На следующий день 30-летняя жительница Чернушки спрятала тело и скрылась. Но она была задержана и заключена под стражу.
Убийца полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее мы писали, что в Орджоникидзевском районе Перми во время застолья мужчины не поделили женщину. Один из гостей приревновал даму к хозяину квартиры и воткнул ему нож в горло.
ИСТОЧНИК KP.RU