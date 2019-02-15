Пермский край готов делиться механизмом первого в России экспортного акселератора

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-15T09:03:04+03:00

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14 февраля на дискуссии «Экспортный акселератор. Учимся торговать глобально» Российского инвестиционного форума обсудили применение региональных экспортных акселераторов для достижения целей нацпроекта.

По словам модератора дискуссии, генерального директора АО «Российский экспортный центр» Андрея Слепнева, в мировой практике акселерация является одним из важнейших инструментов поддержки компаний в вопросах выхода на внешние рынки. Наиболее успешные страны уже используют инструмент экспортной акселерации. В настоящее время менее 1% от общего числа МСП являются экспортерами. Для сравнения – в западных странах этот показатель достигает значения в 5–7% и признается недостаточным. Перед регионами стоит задача по созданию исчерпывающего набора инструментов и стимулов для массового вывода российских компаний на экспорт.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, задача Российского экспортного центра – подсказать субъектам России, малым и средним предприятиям, которые сегодня работают на рынке, какие у них есть возможности для выхода на внешние рынки. «Регионы здесь, на мой взгляд, должны говорить о вовлечении в экспортный бизнес, увеличить количество предприятий, которые занимаются экспортом, поскольку эта задача стоит в национальном проекте. Это значит, что Правительство региона должно посмотреть, какие предприятия и как взаимодействую с РЭЦ, и подсказать им, какие существуют меры поддержки, где продукция предприятия может найти сбыт».

По мнению участников дискуссии, одним из таких инструментов призваны стать экспортные акселераторы.

Пермский край первым из регионов России запустит собственный экспортный акселератор, направленный на усиление экспортного потенциала компаний региона. По словам губернатор Пермского края Максима Решетникова, предполагается, что в акселераторе примут участие порядка 50 предприятий, а порядка 30 из них дойдут до конца. «Мы существенно доработали образовательную программу. К федеральной программе мы добавили еще вопросы, связанные с позиционированием на мировых рынках, определение некой экспортной стратегии. За основу мы взяли израильскую программу, когда бизнес удваивается за три года – она очень эффективна, и на ее основе построили свою модель. Свою программу планируем комбинировать с федеральными и региональными мерами. Если модель успешна, предложим к масштабированию», - поделился региональным опытом губернатор.

Напомним, согласно Указу Президента РФ Владимира Путина о стратегическом развитии страны до 2024 года несырьвой неэнергетический экспорт в России за 6 лет должен вырасти в два раза. По данным минэкономразвития региона, это означает, что российский экспорт должен расти почти в четыре раза быстрее мирового. За 2018 год экспорт региона составил 5,38 млрд долларов, что на 8,1% больше аналогичного периода 2017 года (экспорт в 2017 г. – 4,98 млрд.). Несырьевой неэнергетический сектор составил основную долю от общего экспорта – 3,9 млрд. долларов, увеличившись на 6,3% по сравнению с 2017 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU