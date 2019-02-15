«Выехал на встречку». В Перми автобус врезался в «Ниссан», пострадали два человека

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-15T07:47:22+03:00

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Очередная авария с участием пассажирского автобуса произошла вчера, 14 февраля, в 19.15 в Ленинском районе Перми. Автобус «Скания» двигался по ул. Екатерининской в направлении улицы Николая Островского. 44-летний водитель автобуса, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай». После ДТП автобус врезался в ограждение.

- Пострадали две пассажирки автобуса - 57 и 27 лет, - сообщили в краевой полиции. - Им назначено амбулаторное лечение. Установлено, что водитель автобуса неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения

В отношении водителя составлен протокол по статье «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», а также возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил дорожного движения. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU