В Прикамье заменят почти 300 устаревших лифтов

СЕГОДНЯ 07:25 2019-02-15T07:25:59+03:00

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Региональный фонд капитального ремонта сообщил, что в 105 домах края будут заменены 298 лифтов. Работы по замене оборудования произведет «Первая лифтовая компания». Общая стоимость работ составляет более 704 млн рублей. Заменить лифты подрядчик должен в течение года.

- Победитель торгов ПАО «Карачаровский механический завод» представил недействительную банковскую лицензию, - сообщил генеральный директор фонда капремонта Дмитрий Баранов. - У банка была отозвана лицензия. Фонд указал на это. Однако и повторная гарантия не соответствовала требованиям закона: документа не было в едином реестре банковских гарантий, и фонд не мог удостовериться в ее подлинности. Это ставило под угрозу исполнение контракта, поэтому мы вынуждены были пойти на крайние меры и отказаться от заключения контракта.

Отметим, что до 2020 года в Прикамье в рамках ускоренной программы планируется заменить 1007 лифтов в 378 домах. В течение двух лет фонд капремонта уже заменил 490 лифтов в 190 домах региона. Так, например, в Соликамске заменено 100% старых лифтов. Осталось заменить лифты в 188 домах. Уже заключены договоры на замену 362 лифтов в 133 домах Пермского края. Аукционы на замену лифтов в оставшихся 55 домах пройдут в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU