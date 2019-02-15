2019-02-15T06:55:37+03:00
Общество

Отключение воды в Перми 2019: более 20 домов останутся без воды в субботу

Аварийные работы будут вестись в Свердловском и Кировском районах краевого центра
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Компания «НОВОГОР-Прикамья» предупреждает о проведении аварийных работ в субботу, 16 февраля. Из-за этого часть домов в Свердловском и Кировском районах Перми останутся без воды.

Так в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях по ул. Куйбышева, 169/1 с 9.30 до 19.00 не будет холодной воды в домах по ул. Куйбышева, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 173а и ул. Лукоянова, 4

Плановые работы коммунальщики будут вести и в Кировском районе у дома по ул. Шишкина, 25. Поэтому с 9 утра до 19.30 пересохнут краны в домах по ул. Закамской, 41 и 41а, ул. Маршала Рыбалко, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, а также ул. Шишкина, 15, 17, 18, 19, 21, 23.

Тем временем, в выходные город засыплет снегом. В субботу днем потеплеет почти до нуля. На Прикамье движется циклон из Скандинавии. Синоптики подчеркивают - теплый циклон. Настолько теплый, что в выходные столбик термометра вплотную приблизится к нулевой отметке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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