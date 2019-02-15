2019-02-15T06:13:36+03:00
Общество

В Прикамье на 15% выросли долги по зарплате

Общий размер задолженности составил более 10 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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По данным Пермьстата, в регионе растут долги по зарплате. С 1 января по 1 февраля сумма задолженности выросла на 15,6%. Размер долга предприятий составил 10,7 млн рублей. 852 человека не получили зарплату вовремя. И это не считая, компаний малого бизнеса.

В Пермьстате отметили, что вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях.

Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходится на организации обрабатывающих производств (61,3% от общей суммы задолженности). Общая задолженность в таких фирмах составила более 6, 5 млн рублей. Долги в предприятиях сельского хозяйства выросли больше всего - на 68,6% и составляют 3,3 млн рублей.

Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2018 году, приходится 4,3 млн. рублей, в 2017 году – 6,4 млн. рублей. Сумма невыплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее, составила 6,6 млн. рублей. Наибольшая сумма задолженности приходится на предприятия Кунгура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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