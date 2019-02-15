Пермский «Молот» проиграл последний домашний матч сезона
«Молот-Прикамье» проиграл в последнем домашнем матче провального сезона «Тамбову» 2:5. Провальной стала вторая двадцаминутка, в которой пермяки пропустили четыре безответные шайбы.
«Молотобойцы» открыли счет в матче отличился Сергей Абрамов и забросили последнюю шайбу в матче. Ее автором также стал Абрамов.
После игры клуб поблагодарил болельщиков, которые, несмотря на неудачную игру команды, продолжал ходить на хоккей.
«Болельщик – пермская команда, которая ни разу не проиграла, - говорится в сообщении. - Вы – лидеры в Лиге. Поспорить с такой посещаемостью, которая была в УДС «Молот» в этом сезоне могут очень немногие клубы Высшей хоккейной лиги. Да и некоторые клубы КХЛ далеко не всегда могли соперничать с вами. В этом сезоне только домашние матчи в УДС «Молот» посетили более 100 тысяч зрителей (по официальным данным 106 928 человек). Все тренеры гостевых команд отмечали вашу превосходную игру на домашних трибунах и хорошо слышали ваши голоса на выезде».
ИСТОЧНИК KP.RU