2019-02-14T20:58:57+03:00
Происшествия

В соцсетях сообщают о ДТП с участием автобусов в Камской долине

Водители жалуются на погодные условия
Елена КОНОВА
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Скриншот видео из instagram chp-59Скриншот видео из instagram chp-59
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14 февраля в Перми прошел снегопад, из-за чего дороги оказались заметены. Уже в шесть вечера, судя по сервису Яндекса, пробки достигали 10 баллов.

Как сообщили в аккаунте chp_59 в Instagram, в районе Камской долины произошло столкновение автобусов. Информации о том, как случилась авария, пока нет.

- Простоял в пробке больше часа, - пишет в соцсетях водитель. – Теперь знаю, почему - из-за аварии с автобусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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