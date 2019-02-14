2019-02-14T18:52:59+03:00
Общество

В подъезде дома в Перми обнаружили емкости с веществом, похожим на ртуть

Следов розлива не нашли
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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13 февраля в Роспотребнадзор обратился председатель ТСЖ дома, расположенного на улице Подлесная в Перми. Он сообщил, что в подъезде стоят емкости с веществом, похожим на ртуть.

- После вывоза емкостей специализированной организацией, на место был осуществлен выезд специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для отбора проб воздуха, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. - По результатам исследований превышений допустимых концентраций ртути не установлено.

Ранее мы рассказывали о том, что у дома по улице 1-я Бахаревская, 53 в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть. Люди, находившиеся на месте происшествия, были экстренно эвакуированы. Их осмотрели медики, с их здоровьем все было в порядке. На место ЧП выехали все экстренные службы, здание оцепили. Вход на его территорию был запрещен. Решением городской комиссии по ЧС ситуацию признали чрезвычайной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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