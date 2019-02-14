2019-02-14T17:12:37+03:00
Общество

В Перми дольщики двух долгостроев получат страховки

В краевом минстрое им пообещали помочь оформить необходимых документов
Андрей МАТЛИН
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Один из пермских долгостроев выглядит так. Фото: страница ВК "Компаунд "Живаго".Один из пермских долгостроев выглядит так. Фото: страница ВК "Компаунд "Живаго".
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Дольщики жилых комплексов «Компаунд «Живаго» и «Пермские высоты», чьи договоры страхования были заключены с ООО «Проминстрах», смогут получить страховые выплаты за несданные вовремя дома. Об этом заявили в краевом минстрое.

Речь идет о долгостроях, расположенных на улицах Уинская 54, 56 и Кузнецкая, 43в.

- Для того, чтобы получить выплаты по договору страхования, дольщикам необходимо подойти в консультационный центр минстроя, где им помогут составить заявление на предоставление этих компенсаций, - объяснила заместитель министра строительства Прикамья, начальник управления жилищной политики Фаина Минх.- Страховые выплаты получили уже 15 дольщиков.

Фаина Минх подчеркнула, что услуги юристов во фронт-офисе являются бесплатными.

- Нам известны случаи, когда дольщикам этих долгостроев предлагали помощь различные юридические организации за денежное вознаграждение в виде процента от полученной выплаты, но в консультативном центре вам помогут бесплатно, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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