В Перми дольщики двух долгостроев получат страховки
Дольщики жилых комплексов «Компаунд «Живаго» и «Пермские высоты», чьи договоры страхования были заключены с ООО «Проминстрах», смогут получить страховые выплаты за несданные вовремя дома. Об этом заявили в краевом минстрое.
Речь идет о долгостроях, расположенных на улицах Уинская 54, 56 и Кузнецкая, 43в.
- Для того, чтобы получить выплаты по договору страхования, дольщикам необходимо подойти в консультационный центр минстроя, где им помогут составить заявление на предоставление этих компенсаций, - объяснила заместитель министра строительства Прикамья, начальник управления жилищной политики Фаина Минх.- Страховые выплаты получили уже 15 дольщиков.
Фаина Минх подчеркнула, что услуги юристов во фронт-офисе являются бесплатными.
- Нам известны случаи, когда дольщикам этих долгостроев предлагали помощь различные юридические организации за денежное вознаграждение в виде процента от полученной выплаты, но в консультативном центре вам помогут бесплатно, - отметила она.
ИСТОЧНИК KP.RU