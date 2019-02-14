В Пермском районе ТОС оштрафовали за шлагбаум

СЕГОДНЯ 15:07 2019-02-14T15:07:11+03:00

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Территориальное общественное самоуправление «Новые Протасы» использовала шлагбаум на земельном участке, собственником которого она не является. Это создало помехи автомобилистам. Пермский районный суд оштрафован ТОС на 150 тысяч рублей, но общественная организация с вердиктом суда не согласилась. «Новые Протасы» подали жалобу в краевой суд. Они просили заменить штраф предупреждением.

Однако суд не нашел веских причин для пересмотра решения.

- Замена штрафа предупреждением возможна только в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми ТОС «Новые Протасы» не является, - заявили в пресс-службе краевого суда. - То обстоятельство, что шлагбаум был установлен прежними собственниками, правового значения не имеет.

Ранее мы писали, как в Перми изменится улица Героев Хасана через три месяца. В краевом центре благоустраивают «восточные ворота» города. На участке улицы Героев Хасана от тоннеля до улицы Васильева до конца мая, действительно, будут проводиться работы по благоустройству «восточных ворот города», но они не потребуют ограничения движения, рассказали в МКУ «Пермблагоустройство».

ИСТОЧНИК KP.RU