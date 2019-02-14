Житель Прикамья оштрафован на 300 тысяч рублей за то, что перевел взятку по мобильному приложению инспектору ДПС

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-14T14:43:05+03:00

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30-летнего жителя Чердыни осудили за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС и ложном сообщении о вымогательстве денег.

13 декабря прошлого года инспектор ДПС остановил автомобиль с пьяным водителем за рулем. Пассажир авто, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил полицейскому взятку. За деньги он попросил стража порядка не привлекать своего знакомого к ответственности за совершенное правонарушение. Сотрудник ДПС от предложения отказался, и правонарушитель был привлечен к административной ответственности.

Но на этом житель Чердыни не успокоился. Он с помощью мобильного приложения по номеру телефона перевел 15 тысяч рублей на счет инспектора. После чего сообщил в дежурную часть местного отдела полиции, что сотрудники ДПС вымогали у него взятку. Однако полицейский в тот же день перевел деньги обратно. В ходе проверки выяснилось, что мужчина оговорил полицейского.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU