Житель Прикамья оштрафован на 300 тысяч рублей за то, что перевел взятку по мобильному приложению инспектору ДПС
30-летнего жителя Чердыни осудили за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС и ложном сообщении о вымогательстве денег.
13 декабря прошлого года инспектор ДПС остановил автомобиль с пьяным водителем за рулем. Пассажир авто, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил полицейскому взятку. За деньги он попросил стража порядка не привлекать своего знакомого к ответственности за совершенное правонарушение. Сотрудник ДПС от предложения отказался, и правонарушитель был привлечен к административной ответственности.
Но на этом житель Чердыни не успокоился. Он с помощью мобильного приложения по номеру телефона перевел 15 тысяч рублей на счет инспектора. После чего сообщил в дежурную часть местного отдела полиции, что сотрудники ДПС вымогали у него взятку. Однако полицейский в тот же день перевел деньги обратно. В ходе проверки выяснилось, что мужчина оговорил полицейского.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU