2019-02-14T14:22:06+03:00
Общество

В Прикамье в штрафном изоляторе колонии осужденный побил надзирателя

Заключенный не хотел переодеваться в спецодежду
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В исправительной колонии №10 Чусового 28-летний осужденный, отбывающий наказание за насильственный грабеж ударил надзирателя. Дело происходило в штрафном изоляторе. Надзиратель потребовал от заключенного переодеться в спецодежду, а заключенный отказывался. После очередной настойчивой просьбы он ударил младшего инспектору группы надзора отдела безопасности кулаком по лицу.

Было возбуждено уголовное дело. На днях оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что виновник смертельного ДТП в Кудымкаре только в ноябре получил права. 18-летний водитель «Дэу-Нексии» пошел на обгон и врезался на встречке с «Ладой». Страшная авария произошла 12 февраля, около 20 часов на трассе Гайны-Кудымкар. В столицу округа двигался автомобиль «Дэу-Нексия», 18-летний водитель иномарки на 33 километре пошел на обгон в месте, где он запрещен. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с отечественным автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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