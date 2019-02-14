В Прикамье мужчина погиб в сгоревшей машине

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-14T13:52:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 13 февраля в поселке Широковский Гухахинского района на улице Чайковского загорелся автомобиль. К месту происшествия прибыли пожарные. Во время тушения они обнаружили 28-летнего мертвого мужчину.

- В результате пожара обгорело лакокрасочное покрытие машины, выгорел салон автомобиля внутри, - сообщили в ГО и ЧС Губахи. - Ущерб от пожара устанавливается. Предварительная причина пожара – неисправность узлов и механизмов автомобиля.

Ранее мы писали, что виновник смертельного ДТП в Кудымкаре только в ноябре получил права. 18-летний водитель «Дэу-Нексии» пошел на обгон и врезался на встречке с «Ладой». Страшная авария произошла 12 февраля, около 20 часов на трассе Гайны-Кудымкар. В столицу округа двигался автомобиль «Дэу-Нексия», 18-летний водитель иномарки на 33 километре пошел на обгон в месте, где он запрещен. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с отечественным автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU