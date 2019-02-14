2019-02-14T13:14:59+03:00
Общество

«Оставила ребенка бабушке». В Прикамье оштрафовали женщину, у которой 2-летний сын выпал из окна

40-летняя жительница Чусового заплатит 8 тысяч
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чусовом оштрафовали маму, у которой двухлетний сын выпал из окна. 40-летняя женщина оставила своего двухлетнего сына под присмотром бабушки и ушла на работу. Через некоторое время ей позвонили из больницы: ребенок выпал из окна и получил травмы.

Мать перед уходом не закрыла окно на кухне и любознательный мальчик забрался на подоконник и, потеряв равновесие, упал вниз. Бабушка не уследила за своим внуком.

Действия горе-родительницы квалифицировали по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Но дознаватель обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела. Он просил ограничиться штрафом.

- Женщину оштрафовали на 8 тысяч рублей, - сообщили в службе судебных приставов. - Раскаявшаяся мама не собиралась тянуть время и в тот же день полностью оплатила свою задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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