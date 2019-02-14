«Не поделили женщину». В Перми мужчина воткнул нож в горло сопернику

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-14T12:27:00+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми во время застолья мужчины не поделили женщину. Один из гостей приревновал даму к хозяину квартиры и воткнул ему нож в горло.

- Потерпевший с ранением был госпитализирован, его травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе краевого МВД. - Нападавший был задержан. Установлено, что 38-летний гражданин ранее судим, недавно отбывал наказание в местах лишения свободы, нигде не работает.

Тем временем, 44-летний житель Прикамья получил два года колонии за избиение жены. Экспертиза показала, что женщине нанесен тяжкий вред здоровью. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, все случилось в октябре прошлого года. В дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлена 50-летняя женщина с травмой живота. Выяснилось, что пациентку избил муж.

ИСТОЧНИК KP.RU