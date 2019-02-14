В Перми лоб в лоб столкнулись машина «Яндекс. Такси» с легковым автомобилем

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-14T12:16:00+03:00

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Сегодня в соцсетях появилась информация о столкновении двух автомобилей в Мотовилихинском районе Перми. На бульваре Гагарина машина «Яндекс. Такси» врезался в легковой автомобиль. Легковушка улетела в кювет, а у такси сильно разбита передняя часть, второй участник вылетел в сугроб. Авария случилась возле дома №73 по бульвару Гагарина.

На место аварии были вызваны сотрудники ДПС. Подробности аварии уточняются.

Ранее мы писали, что виновник смертельного ДТП в Кудымкаре только в ноябре получил права. 18-летний водитель «Дэу-Нексии» пошел на обгон и врезался на встречке с «Ладой». Страшная авария произошла 12 февраля, около 20 часов на трассе Гайны-Кудымкар. В столицу округа двигался автомобиль «Дэу-Нексия», 18-летний водитель иномарки на 33 километре пошел на обгон в месте, где он запрещен. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с отечественным автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU