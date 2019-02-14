2019-02-14T11:07:21+03:00
Общество

В Перми руководство «ЗУМК» обвиняют в неуплате налогов и невыплате заработной платы

Уголовное дело завершено, материалы переданы в суд
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми собственнику, директору и бухгалтеру коммерческих организаций предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, сокрытии денежных средств и невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

Следователи установили, что с 2013 по 2015 год собственник ООО «ЗУМК-Инжиниринг» предварительному сговору с главным бухгалтером указанного общества скрыл от налогов 20,3 миллиона рублей.

Кроме того, он задолжал перед 327 работниками ООО «Литмашпро-М» и ООО «ПО ГШМ», входившими в холдинг «ЗУМК», более 22 миллионов рублей, сообщили в краевом следственном комитете.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителей компаний, входящих в «ЗУМК». Дело передано в суд.

Владелица приюта «Надежда», где издевались над пенсионерами, сама явилась в следственный отдел, ее задержали. Ранее следственный комитет сообщал, что она объявлена в розыск. 11 февраля был задержан исполнительный директор Центра временного содержания престарелых людей «Надежда», а его соучастница не явилась на допрос и ее объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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