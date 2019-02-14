Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-14T10:32:30+03:00

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Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы благотворительного сервиса за 2018 год. Платформа позволяет абонентам компании направлять средства в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Общая сумма пожертвований превысила 5 млн рублей.

Пожертвования в фонд «Навстречу переменам» поступают из всех регионов присутствия компании. По итогам 2018 года наиболее активными пользователями сервиса стали жителиМосквы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Ростовской, Иркутской и Челябинской областей, а также Нижегородской области и Кузбасса. За год абоненты Tele2 перечислили в поддержку проектов фонда 5 212 857 рублей.

В 2018 году абоненты Tele2 на Урале пожертвовали на проекты в сфере детства более 1,2 млн рублей. Это составляет четверть от всех перечисленных средств по России. На Урале в работе сервиса приняли жители из Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей, Пермского края, Республики Коми, ХМАО и ЯНАО. Самыми активными благотворителями стали абоненты Tele2 из Пермского края. За 2018 год их сумма пожертвований на поддержку социального предпринимательства в сфере детства составила более 297 тыс. рублей. Второе место в «благотворительном рейтинге» заняла Челябинская область, пользователи из которой направили на поддержку благотворительных проектов более 286 тыс. рублей. Абоненты из ХМАО пожертвовали более 191 тыс. рублей.

При подключении сервиса подписчики определяют размер суммы, которую они хотят перечислять в пользу фонда (от 1 до 10 рублей в день). Каждую неделю пользователи получают информацию о людях, которым оказывается помощь. Сервис можно активировать и отключить с помощью USSD-команды. Подробнее о платформе и других способах поддержки фонда — в разделе «Помочь» на сайте «Навстречу переменам».

Благотворительный сервис Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начал работать в январе 2017 года. Собранные с его помощью средства направляются на поддержку проектов социальных предпринимателей, которые стараются изменить жизнь детей к лучшему. Лидеры определяются по итогам ежегодного конкурса, который проводят Tele2 и фонд «Навстречу переменам». Пять победителей прошлого года получили гранты по 1,2 млн руб., информационную поддержку и помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора. За шесть лет работы фонда его подопечные помогли более 350 тысяч детей и подростков.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Благотворительность — это способ изменить мир к лучшему. Пожертвование в фонд не только делает нас причастными к положительным преобразованиям, но и придает помощи системный характер. Ту же задачу решает наш конкурс. Гранты задают импульс развитию социальных идей, а консультационная поддержка способствует стабильности социально ориентированного бизнеса и долгосрочной жизни проектов. Социальный эффект от работы благотворительного сервиса выражается не столько в собранных суммах, сколько в качественном изменении жизни детей — в развитии таланта, социализации или поиске новой семьи. В силах каждого человека — присоединиться к нашим инициативам и внести свой вклад в счастливое детство тех, кто сегодня нуждается в помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU