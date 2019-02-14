2019-02-14T08:58:35+03:00
Общество

Как купить подарок для настоящего мужчины? С помощью «Фора-банка»

Банк предоставляет потребительский кредит на технику для активного отдыха
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Традиционный набор подарков к 23 февраля - носки, парфюм, элитный алкоголь. Но для настоящих мужчин можно выбрать и более интересные подарки. Например, технику для активного отдыха.

В АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) действует потребительский кредит «Фора-Экстрим», с помощью которого вы можете приобрести новые снегоходы, квадроциклы, мотовездеходы и прочую специализированную мототехнику для активного отдыха у официального дилера ООО «Экстрим».

В рамках проекта «Фора-Экстрим» банк может предоставить кредит в размере до 50 процентов от стоимости техники, но не более 750 тысяч рублей, сроком до трех лет под залог данной техники. Процентная ставка по кредиту составляет от 17,9 процентов годовых, а срок рассмотрения – всего один рабочий день.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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