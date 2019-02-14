2019-02-14T08:00:19+03:00
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Кудымкаре только в ноябре получил права

18-летний водитель «Дэу-Нексии» пошел на обгон и врезался на встречке с «Ладой»
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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Страшная авария произошла 12 февраля, около 20 часов на трассе Гайны-Кудымкар. В столицу округа двигался автомобиль «Дэу-Нексия», 18-летний водитель иномарки на 33 километре пошел на обгон в месте, где он запрещен. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с отечественным автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм в машине скорой помощи скончалась 18-летняя девушка, которая была пассажиром иномарки. Водитель «Дэу-Нексия», а также две девушки 17 и 18 лет, а также 36-летнйи мужчина получили травмы. Кроме того травмы получили 22-летний водитель «Лады», а также 19-летняя девушка, которая находилась в салоне отечественного авто. По факту ДТП проводится проверка.

- В межмуниципальном отделе МВД России «Кудымкарский» Пермского края возбуждено уголовное дело, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что молодой человек, находившийся за рулем иномарки, получил водительское удостоверение в ноябре прошлого года. Предварительное расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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